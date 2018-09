Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt - Furcht vor Donald Trump

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Wochenbeginn ist der deutsche Aktienmarkt nur schwer aus den Startlöchern gekommen.



Erneut hielt die Sorge um weitere US-Strafzölle auf Importe aus China die Investoren von Käufen zurück. Der Dax gab am Montag um 0,23 Prozent auf 12 096,41 Punkte leicht nach. Der Leitindex war mit herben Verlusten in den September gestartet, hatte sich aber in der vergangenen Woche stabilisiert.

US-Präsident Donald Trump will nun offenbar Ernst macht mit neuen Sonderzöllen. Trump wolle Importe aus China im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen, berichtete die "Washington Post". Nachdem in der vergangenen Woche der US-Finanzminister noch Bereitschaft signalisiert hatte, sich mit Peking wieder an einen Tisch zu setzen, werteten Börsianer die Nachricht als weiteren Rückschlag.

"Es ist immens wichtig, dass der Gesprächsfaden nicht wieder abreißt", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets angesichts der Handelsbeziehungen beider Länder. Andernfalls dürfte die Unsicherheit an den Finanzmärkten noch zunehmen. Wieder einmal fürchteten sich die Börsen vor Donald Trump.