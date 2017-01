Aktien Frankfurt Schluss: Dax schließt nach EZB-Entscheid kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die anschließende Pressekonferenz weitgehend kalt gelassen.



Die Währungshüter lassen sich trotz der anziehenden Inflation nicht von ihrem Billiggeld-Kurs abbringen.

Der Dax schloss mit minus 0,02 Prozent auf 11 596,89 Punkten kaum verändert. Im MDax gab es im Verlauf zwar ein Rekordhoch bei 22 684,62 Punkten. Mit nur 22 634,84 Zählern und einem Plus von 0,02 Prozent ging der Index der mittelgroßen Unternehmen dann aber über die Ziellinie. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,11 Prozent auf 1836,48 Punkte.

Das derzeitige Preisniveau am deutschen Aktienmarkt sei nahezu ausschließlich dem vom designierten US-Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellten Konjunkturprogramm zu verdanken, hieß es vom Broker IG. Entsprechend hoch sei das Enttäuschungspotenzial, falls Trump hinter den Erwartungen zurückbleibe. Dieser wird an diesem Freitag als US-Präsident vereidigt./ajx/he