Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt weiter ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben dem Aktienmarkt zu Wochenbeginn erneut den Rücken gekehrt.



Druck kam vor allem am Montagnachmittag in die Handelsräume, nachdem die Börsen in den USA - allen voran Aktien aus der Technologiebranche - schwach starteten.

Zudem drücken nach wie vor die Sorgen um die künftige Wirtschaftsentwicklung der Europäischen Union angesichts der aktuellen Turbulenzen um den Entwurf des Brexit-Abkommens auf die Stimmung. Im März nächsten Jahres wollen die Briten die EU verlassen. Ein ungeregelter Austritt wäre Experten zufolge für alle Beteiligten nachteilig.