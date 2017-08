Aktien Frankfurt Schluss: Dax sackt wegen Nordkorea und Euro unter 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter erstarkende Euro und ein neuerlicher nordkoreanischer Raketentest haben den Dax am Dienstag stark belastet.



Schon am Morgen war der deutsche Leitindex unter die viel beachtete Marke von 12 000 Punkten gefallen. Allerdings machte das Börsenbarometer am Nachmittag einen Teil seiner zwischenzeitlichen Verluste von mehr als 2 Prozent wieder wett und schloss 1,46 Prozent tiefer bei 11 945,88 Punkten, nachdem sich an der tonangebenden Wall Street die Stimmung etwas aufgehellt hatte.

Für den MDax , den Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es um 1,29 Prozent auf 24 324,27 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 1,17 Prozent auf 2229,18 Zähler nach./la/he