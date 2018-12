Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht leicht ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet.



Der Leitindex büßte am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne ein und schloss 0,29 Prozent tiefer mit 10 740,89 Punkten. In der zweiten Börsenreihe hielt sich der MDax der mittelgroßen Werte knapp im Plus und stieg um 0,05 Prozent auf 21 927,20 Punkte.

Die Dauerthemen Brexit, Italien und Zollstreit sowie die damit einhergehenden Konjunktursorgen gerieten nur vorübergehend in den Hintergrund. Der Ifo-Geschäftsklimaindex war derweil im Dezember den vierten Monat in Folge gefallen. Nach Einschätzung der Landesbank NordLB deutet die Stimmung in der deutschen Wirtschaft in Richtung Abschwung./la/mis