Aktien Frankfurt Schluss: Dax rudert leicht zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - An den deutschen Aktienmärkten hat am Donnerstag vorweihnachtliche Ruhe geherrscht.



Die wenigen Investoren, die kurz vor den Feiertagen noch aktiv waren, drückten den Dax am Ende um 0,11 Prozent auf 11 456,10 Punkte nach unten. Auch von der Wall Street hatte es keine Impulse mehr gegeben, die den Leitindex auf seinem hohen Niveau weiter antreiben konnten. Seit Anfang Dezember war er um mehr als 1000 Punkte gestiegen und hatte den höchsten Stand seit August 2015 erreicht.

Börsianern zufolge haben viele Investoren ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen. Auch in der zweiten Börsenreihe war daher die Luft raus. Der MDax sank um 0,08 Prozent auf 22 048,52 Punkte. Er behauptete sich aber über der Marke von 22 000 Zählern, die der Index der mittelgroßen Werte am Vortag erstmals übersprungen hatte. Für die Technologiewerte im TecDax ging es um 0,44 Prozent auf 1778,62 Punkte abwärts./tih/he