Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur knapp im Plus - MDax auf Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street hat dem Dax am Freitag keinen nachhaltigen Aufschwung beschert.



Nach dem frühen Sprung über 11 700 Punkte bröckelten die Gewinne beim deutschen Leitindex schrittweise ab. Er rettete letztlich ein Plus von 0,21 Prozent auf 11 666,97 Punkte über die Ziellinie, womit er auch auf Wochensicht nur einen minimalen Gewinn erzielte.

Ein ganz anderes Bild boten die Nebenwerte-Indizes: Der MDax DE0008467416>, in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, knackte erstmals in seiner Geschichte die Marke von 23 000 Punkten und schloss 0,77 Prozent fester bei 23 032,20 Punkten. Beim Technologie-Index TecDax reichte es dank positiver Nachrichten von drei Index-Mitgliedern für einen Kursanstieg von 0,74 Prozent auf 1870,65 Zähler - das war immerhin der höchste Stand seit Dezember 2015./gl/he