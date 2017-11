Aktien Frankfurt Schluss: Dax nimmt kleines Plus ins Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag eine durchwachsene Woche mit einem kleinen Plus beendet.



Das auf ein Rekordhoch gestiegene Ifo-Geschäftsklima stützte den Leitindex ebenso wie der Ölpreisanstieg am Nachmittag sowie der Kurssprung der schwergewichtigen BASF-Aktien. Mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent auf 13 059,84 Punkte beendete das Börsenbarometer den Handel und verbuchte damit im Wochenverlauf ein Plus von einem halben Prozent.

Die Nebenwerte-Indizes hingegen schlossen am Freitag nur wenig verändert: Der MDax legte um 0,07 Prozent auf 26 703,43 Punkte zu. Der TecDax sank um 0,09 Prozent auf 2571,05 Punkte./ck/he