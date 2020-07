Aktien Frankfurt Schluss: Dax nimmt Atempause nach Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Gewinnserie hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte keine klare Richtung gefunden.



Der Dax schloss mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 13 104,25 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex nach dem beschlossenen Corona-Finanzpaket der EU bis auf 13 313 Punkte geklettert und hatte letztlich knapp 1 Prozent gewonnen. Der MDax endete am Mittwoch hingegen mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 27 390,38 Zählern.

Wieder zunehmende Spannungen zwischen China und den USA sorgten für etwas Ernüchterung. Die USA ordneten die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston an. US-Außenminister Mike Pompeo begründete dies mit dem Diebstahl geistigen Eigentums. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt" und einer "politischen Provokation"./edh/he