Aktien Frankfurt Schluss: Dax misslingt erneuter Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch mit seinem erneuten Erholungsversuch gescheitert. Nach einem schwachen Start behauptete sich der deutsche Leitindex lange in positivem Terrain, bevor ihn einmal mehr eine Schwächephase an der Wall Street ins Minus zog.

Doch während die New Yorker Indizes wieder deutlich ins Plus drehten, reichte es beim Dax nach drei Tagen mit deutlichen Verlusten letztlich nur für einen Kursgewinn von 0,27 Prozent auf 13 793,94 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging 0,30 Prozent fester mit 29 816,32 Punkten aus dem Handel./gl/he