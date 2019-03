Aktien Frankfurt Schluss: Dax leidet unter Konjunktursorgen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neu aufgeflammte Sorgen um das Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt getrübt.



Der Dax gab nach skeptischeren Prognosen der Europäischen Zentralbank um 0,60 Prozent auf 11 517,80 Punkte nach. Die Bedenken der Anleger überlagerten dabei die Aussicht auf noch länger sprudelndes Billiggeld durch die Währungshüter.

In Erwartung einer weiter lockeren Geldpolitik versuchte der Dax zwar zuerst den erneuten Ausbruch über die zuletzt umkämpfte Marke von 11 600 Punkten. Dann aber entschieden sich die Investoren um. Am Markt setzte sich die Sicht durch, dass gesenkte Konjunkturerwartungen vor dem Hintergrund der globalen Handelsstreitigkeiten nichts Gutes für Aktien bedeuten.

Ähnlich wie beim Dax ging es auch in der zweiten deutschen Börsenreihe sowie an den europäischen Handelsplätzen abwärts - allen voran in den Banken-, Rohstoff- und Automobilsektoren. Der MDax verlor mit 1,02 Prozent auf 24 440,48 Punkte sogar noch etwas mehr als der Dax./tih/jha/