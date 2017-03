Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit leichten Verlusten vor Yellens Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede der US-Notenbankvorsitzenden Janet Yellen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückgehalten.



Der Leitindex Dax gab um 0,27 Prozent auf 12 027,36 Punkte nach, hielt sich damit allerdings auf hohem Niveau. Dank der Rally am Mittwoch beträgt das Wochenplus 1,9 Prozent, damit hat der Dax nun bereits drei Wochen in Folge zugelegt.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor am Freitag 0,61 Prozent auf 23 437,25 Punkte. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Minus von 0,15 Prozent auf 1926,66 Punkte zu Buche./ck/he