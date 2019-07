Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt nach jüngster Rally weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach seiner jüngsten Rally am Mittwoch weiter nach oben geklettert.



Der deutsche Leitindex beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 12 522,89 Punkten. Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,52 Prozent auf 26 290,72 Punkte. Anleger hoffen weiterhin auf mehr Billiggeld von den Notenbanken. Am Donnerstag werden geldpolitische Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet./niw/edh/fba