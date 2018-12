Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt vor Weihnachten etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor dem Weihnachtsfest hat der Dax am Freitag mühsam den Sprung ins Plus geschafft.



Der deutsche Leitindex war am "Hexensabbat" zunächst bis auf 10 512 Punkte und damit auf ein neues Tief seit zwei Jahren gefallen, bevor er sich wieder erholte. Am Ende stieg das Börsenbarometer um 0,21 Prozent auf 10 633,82 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Minus von 2,13 Prozent zu Buche. Der MDax als Index der mittelgroßen Werte rückte am Freitag um 0,38 Prozent auf 21 605,17 Punkte vor.

"Mit der aufkommenden Unruhe im Weißen Haus wegen eines drohenden Regierungsstillstands gesellt sich ein weiterer Risikofaktor zu den altbekannten politischen Krisen wie dem Brexit und dem Handelsstreit", betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ein Stillstand der Regierungsgeschäfte droht, wenn sich Präsident Donald Trump und der US-Kongress im Streit um die Finanzmittel für eine Grenzmauer nach Mexiko nicht umgehend einigen./la/mis