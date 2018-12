Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt vor Fed-Sitzung moderat zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch vor dem Zinsentscheid in den USA wieder etwas Mut gefasst.



Der Leitindex Dax rückte zwar um lediglich 0,24 Prozent auf 10 766,21 Punkte vor, unterbrach damit aber immerhin seine jüngste Verlustserie. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg ebenfalls um 0,24 Prozent auf 21 980,51 Punkte.

Am Markt wird mit der nächsten Leitzinsanhebung in den USA gerechnet. Ein gewisses Restrisiko, dass sie ausbleiben könnte, scheint es angesichts eingetrübter Konjunkturerwartungen aber zu geben. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets bekommen diejenigen, die zuletzt auf weiter fallende Kurse gesetzt haben, daher nun offenbar "kalte Füße"./la/mis