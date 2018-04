Aktien Frankfurt Schluss: Dax kraftlos nach jüngster Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist ins Stocken gekommen.



Der Dax beendete den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 12 567,42 Punkte. Bereits am Vortag hatte er sich kaum vom Fleck bewegt.

Von den US-Börsen kam keine Unterstützung. Außerdem belastete es, dass es dem deutschen Börsenbarometer bisher nicht gelang, die psychologisch wichtige Marke von 12 600 Punkten wieder nachhaltig zu überwinden.