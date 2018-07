Aktien Frankfurt Schluss: Dax knüpft an Vortagesgewinne an - US-Börsen stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe und Pekings Vergeltungsmaßnahmen haben den Dax am Freitag kalt gelassen.



Positive Impulse lieferte dagegen eher der stärker als erwartet ausgefallene Stellenzuwachs in den USA im Juni samt der davon profitierenden US-Börsen.

Der deutsche Leitindex knüpfte letztlich an seine deutlichen Vortagesgewinne an und legte um 0,26 Prozent auf 12 496,17 Punkte zu. Damit schloss er nicht weit von seinem zu Handelsbeginn erreichten Tageshoch bei etwas über 12 500 Punkten. Dank der deutlichen Gewinne der vergangenen Tage summiert sich das Wochenplus auf 1,5 Prozent.

Für den MDax ging es am Freitag um 0,57 Prozent auf 25 957,68 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,73 Prozent auf 2763,09 Zähler.

Nachdem am Dienstag die Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit für Erleichterung gesorgt hatte, waren die Kurse am Donnerstag dann von der Hoffnung auf einen Verzicht von US-Importzöllen auf europäische Autos angetrieben worden. Zur gegenseitigen Abschaffung der Zölle sind die Vereinigten Staaten wohl aber nur im Rahmen eines breiteren Abkommens mit der EU bereit. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnte allerdings vor Euphorie. Die jüngste Rally im Dax "wurde in erster Linie durch technische Faktoren im volumenarmen Sommerhandel ausgelöst", sagte er. Der übergeordnete Trend sei nach wie vor abwärts gerichtet./ck/he