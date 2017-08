Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert wieder über 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch von seinem Vortages-Kursrutsch leicht erholt und die wichtige Marke von 12 000 Punkten zurückerobert.



Der Nordkorea-Konflikt geriet nach dem jüngsten Raketentest Pjöngjangs etwas in den Hintergrund. "Politische Börsen haben kurze Beine", hieß es von Händlern. Ganz vom Tisch ist das Thema aber nicht, denn das abgeschottete Land deutete bereits weitere Raketenversuche an.

Der deutsche Leitindex schloss 0,47 Prozent höher auf 12 002,47 Punkten und somit noch gerade so über dieser wichtigen runden Marke. Für Unterstützung sorgte auch der deutliche gesunkene Eurokurs . Der MDax mit den Aktien mittelgroßer Unternehmen rückte um 0,86 Prozent auf 24 532,37 Punkte vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,36 Prozent auf 2259,55 Punkte hoch./ajx/he