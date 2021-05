Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann Rekordhoch nicht halten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem Rekordhoch am Dienstag die Kursgewinne wieder größtenteils abgegeben.



Am Ende des Tages blieb nur ein Plus von 0,18 Prozent auf 15 465,09 Punkte knapp über dem Tagestief übrig.

Nachlassende Zinssorgen, positive Signale aus der Wirtschaft und eine mögliche Milliardenübernahme im Immobiliensektor hatten zunächst für gute Laune gesorgt, allein es fehlten erneut die Anschlusskäufe. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Ende um 0,91 Prozent auf 32 711,86 Punkte hoch.

Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex war etwas deutlicher als prognostiziert und auf ein Zweijahreshoch gestiegen. Thema des Tages aber war die geplante Übernahme von Deutsche Wohnen durch den größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia ./ajx/he