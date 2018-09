Aktien Frankfurt Schluss: Dax kämpft mit Marke von 12 000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag einen Erholungsversuch gestartet.



Der Leitindex pendelte zum Wochenstart um die viel beachtete Marke von 12 000 Punkten, unter die er in der Vorwoche erstmals seit April gefallen war. Nach einem recht nachrichtenarmen Handelstag stand das wichtigste deutsche Börsenbarometer zum Handelsschluss bei 11 986,34 Punkten, das war ein Plus von 0,22 Prozent.

Charttechnisch orientierte Marktbeobachter sehen den Kursanstieg im Dax indes nur als kurzzeitige Gegenbewegung zu den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Woche und halten einen weiteren Rückfall für möglich. Denn weiterhin belaste etwa die Ungewissheit angesichts einer möglichen Verschärfung des Handelskrieges seitens der USA die Märkte, kommentierte Markus Huber vom Broker City of London Markets.