Aktien Frankfurt Schluss: Dax hangelt sich über 11 600 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Ermüdungserscheinungen haben den Dax am Dienstag weiter in Zaum gehalten.



Nach einem trägen Handelsverlauf legte der deutsche Leitindex aber letztlich mit 0,24 Prozent auf 11 620,74 Punkte moderat zu. Er kehrte über die Marke von 11 600 Punkten zurück, um die er sich seit einigen Tagen schlängelt. Das Kursbarometer bewegt sich so weiter auf dem höchsten Niveau seit November.

Anleger wagten sich insgesamt weiter nur zögerlich aufs Parkett, wo sie seit Tagen schon auf Fortschritte bei einer Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China hoffen. Schwache Konjunktursignale aus China untermauerten nun am Dienstag den dringenden Handlungsbedarf: Angesichts des Zollstreits mit den USA und der hohen Verschuldung warnte Premier Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses vor dem niedrigsten Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten. Als Gegenmaßnahme sollen nun unter anderem die Steuern in China sinken.

Der MDax kam kaum vom Fleck. Der Index mittelgroßer Werte gab am Ende denkbar knapp um 0,01 Prozent auf 24 724,41 Punkte nach. Auf europäischer Bühne und in New York waren die Vorzeichen dagegen wie beim Dax positiv./tih/jha/