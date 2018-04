Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält sich nach Vortagesgewinnen stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seine kräftigen Vortagesgewinne gehalten.



Die moderaten Gewinne am Vormittag bröckelten allerdings ab und die Marke von 12 600 Punkten fiel wieder. Auslöser war eine Gewinnwarnung des Reifenherstellers Continental, die auf die Stimmung der Anleger drückte und die gesamte Autobranche belastete. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit plus 0,04 Prozent auf 12 590,83 Punkte aus dem Tag.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax , legte um 0,56 Prozent auf 26 041,60 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,60 Prozent auf 2665,59 Punkte./ck/he