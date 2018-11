Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht im Handelsverlauf Puste aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Vormittagsgewinne von zeitweise über 1 Prozent im Handelsverlauf überwiegend eingebüßt und nur einen Mini-Vorsprung ins Ziel gerettet.



Letztlich stieg der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 11 468,54 Punkte. Die Marke um 11 500 Punkte erwies sich damit - wie bereits am Mittwoch - als ein zu starker Widerstand. Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen notiert sind, schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 24 337,62 Punkten./edh/he