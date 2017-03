Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt unter 12 000 Punkte zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag wieder unter die Marke von 12 000 Punkten gerutscht.



Unter dem Eindruck von Kursverlusten bei der Deutschen Bank büßte der Leitindex letztlich 0,57 Prozent auf 11 958,40 Punkte ein. Ein in diesem Jahr voraussichtlich langsameres Wirtschaftswachstum in China sowie politische Unsicherheiten erwiesen sich dabei als zusätzliche Stimmungsdämpfer. Verwiesen wurde dabei auf neuerliche nordkoreanische Raketentests und die in der kommenden Woche anstehende Parlamentswahl in den Niederlanden.

Mit seinem dritten schwächeren Handelstag in Folge entfernte sich der Dax weiter von seinem höchsten Niveau seit April 2015, das er in der Vorwoche bei 12 082 Zählern erreicht hatte. Die übrigen deutschen Indizes schlugen sich am Montag aber etwas besser als ihr großer Bruder: Der Mittelgroße-Werte-Index MDax gab am Ende moderat um 0,24 Prozent auf 23 381,86 Punkte nach. Die Technologiewerte im TecDax brachte sogar ein Plus von 0,20 Prozent und 1930,57 Punkten über die Ziellinie./tih/he