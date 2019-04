Aktien Frankfurt Schluss: Dax erobert 12 000-Punkte-Marke zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit einem halben Jahr ist der Dax am Donnerstag wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten geklettert.



Ein überraschender Auftragseinbruch für die deutsche Industrie im Februar drückte nicht nachhaltig auf die optimistische Börsenstimmung. Der Dax legte zeitweise bis knapp unter 12 030 Punkte zu und erreichte so den höchsten Stand seit Anfang Oktober 2018. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 11 988,01 Zählern aus dem Tag. Der MDax beendete den Handel hingegen mit einem Abschlag von 0,35 Prozent auf 25 473,25 Punkte.

Nach den Kursgewinnen am Mittwoch habe der Dax technisch betrachtet ein klares Kaufsignal gesendet, das zu Anschlusskäufen geführt habe, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Stützend wirkte außerdem die weiterhin gute Börsenstimmung in den USA.

"Auch die günstigen Aktienbewertungen, die zuletzt starken Konjunkturdaten aus China und die sich mehrenden Entspannungszeichen im Handelsstreit USA/China haben dazu beigetragen, dass sich der Aufwärtstrend im Dax fortgesetzt hat", ergänzte Händler Thorsten Engelmann von der Investmentbank Pareto Securities. Damit unterstrich er unter anderem die Einschätzung der schweizerischen Bank UBS. Diese sieht angesichts der Wirtschaftsstärke Deutschlands im Vergleich zu den Kursentwicklungen deutscher Aktien noch erhebliches Potenzial./ck/he