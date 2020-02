Aktien Frankfurt Schluss: Dax erneut mit Rekordhoch - Sorgen um Virus nehmen ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag nach knappen drei Wochen erneut auf ein Rekordhoch gestiegen.



Mit einem zwischenzeitlichen Höchststand von 13 668,43 Punkten übertraf der Leitindex seine bisherige Bestmarke von Ende Januar um gut 28 Zähler. Zum Handelsende stand schließlich ein Plus von 0,99 Prozent auf 13 627,84 Punkte zu Buche. Auch der MDax schwang sich mit zwischenzeitlich mit 29 196,24 Punkten in bislang unbekannte Höhen. Er schloss am Ende knapp darunter mit 29 195,34 Punkten, womit er im Vergleich zum Vortag auf ein Plus von 1,44 Prozent kam.

An der Börse fokussieren sich die Anleger derzeit vor allem auf die positiven Nachrichten rund um die Coronavirus-Krise. So wurde auf den Eindruck verwiesen, dass die Zahl der Neuinfektionen langsam sinke und einige Betriebe dazu übergingen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Von Airbus hieß es etwa, dass die Endmontage in einem Werk im chinesischen Tianjin schrittweise wieder hochgefahren werde. "China scheint die Situation rund um das Coronavirus unter Kontrolle zu haben", schrieb Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets in einem Kommentar.

Während die Zahl der Toten so schnell stieg wie noch nie seit Ausbruch der Krankheit, ging die Zahl neuer Infektionen am Dienstag im Vergleich zum Vortag zurück. Gleichzeitig führt China nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierte Personen, die aber keine Symptome zeigen, nicht mehr in seiner Statistik der Ansteckungen. Der Höhepunkt der Epidemie wird zudem jetzt noch später erwartet. Der Chef des Expertengremiums der Regierung rechnet nun in zehn Tagen bis zwei Wochen mit dem Höchststand. Er korrigierte damit zum zweiten Mal in Folge seine Vorhersage um eine weitere Woche./kro/he