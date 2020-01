Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich noch ein klein wenig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem munteren Auf und Ab im Verlauf des Tages hat der Dax am Mittwoch leicht im Plus geschlossen.



Kursgewinne an der Wall Street, allen voran von Apple und der schwer angezählten Boeing-Aktie , sorgten letztlich für einen versöhnlichen Ausklang. Der Dax schloss 0,16 Prozent im Plus auf 13 345,00 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte mit 0,56 Prozent auf 28 513,50 Zähler noch etwas weiter vor.

"Die Märkte beruhigen sich wieder", kommentierte Analyst Matthias Schell von der Landesbank Baden-Württemberg das Börsengeschehen. Seine Kollegen von der Commerzbank sprachen von einem Verlaufsmuster, bei dem auf zunehmende Sorgen um das Coronavirus, einhergehend mit deutlichen Kurseinbußen, wieder Erholung und Gelassenheit folgten. Vom Vermögensverwalter DWS hieß es, das Virus werde im ersten Quartal deutliche Spuren in Chinas Wirtschaft hinterlassen. "Darüber hinaus kann bisher nur spekuliert werden"./bek/he