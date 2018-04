Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich dank sinkender US-Renditen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seiner freundlichen Seite hat sich am Donnerstag der deutsche Aktienmarkt gezeigt.



Die Renditen von US-Anleihen gaben wieder nach, das sorgte für ein wenig Entspannung unter den Investoren. Der Dax stieg um 0,63 Prozent auf 12 500,47 Punkte und machte damit gut die Hälfte der Verluste vom Vortag wieder wett. Am Mittwoch hatte der Zinsanstieg in den USA die Börsen erheblich belastet.

Die Sitzung der Europäischen Zentralbank hatte am Nachmittag kaum Einfluss auf das Börsengeschehen. "Auf der April-Sitzung hat sich die EZB in Zurückhaltung geübt", sagte Stefan Kipar von der BayernLB. Das sei nicht unerwartet, denn mit Blick auf Handelsbarrieren und die Konjunkturentwicklung gebe es neue Unsicherheiten.