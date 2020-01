Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich - Skepsis bleibt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei verlustreichen Handelstagen und einem Dax auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen haben sich die Kurse am Dienstag wieder teilweise erholt.



Der deutsche Leitindex legte um 0,90 Prozent auf 13 323,69 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,79 Prozent auf 28 354,84 Punkte an. Gleichwohl überwogen erneut die skeptischen und vorsichtigen Stimmen am Markt.

"Die Optimisten beginnen zu zweifeln", sagte Portfolio-Manager Olivier Marciot vom Vermögensverwalter Unigestion. Das Coronavirus könne einen "breiteren Stimmungsumschwung auslösen". Hohe Bewertungen von Aktien könnten einen Rücksetzer noch beschleunigen. Der Anlagestratege Richard Flax vom Vermögensverwalter Moneyfarm warnte, dass eine monatelange Ausbreitung des Virus das Verhalten von Verbrauchern ändern und so die Wirtschaft belasten dürfte. "In China und darüber hinaus", so Flax./bek/he