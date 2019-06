Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt - Wall-Street-Gewinne helfen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag von seinen jüngsten Verlusten erholt.



Nach Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag orientierte sich der deutsche Leitindex an der Wall Street und verbuchte Gewinne. Mit plus 0,56 Prozent stand er zum Handelsschluss bei 11 792,81 Punkten nur knapp unter seinem Tageshoch.

Anleger blieben vorerst bei deutschen Unternehmen investiert, doch sollte sich die konjunkturelle und politische Gemengelage weiter nachhaltig eintrüben, könnte sich dies schnell ändern, mahnte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Investoren sollten die 200-Tage-Linie im Dax im Auge behalten.

Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Bei Kursen darüber wirkt sie als Unterstützung, bei Kursen darunter als Widerstand. Im frühen Montagshandel hatte sich der Dax der Linie mit dem tiefsten Stand seit Anfang April zunächst bedrohlich genähert. Der MDax der mittelschweren Unternehmen gewann am Montag 0,46 Prozent auf 24 891,08 Zähler./ajx/he