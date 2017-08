Aktien Frankfurt Schluss: Dax endet knapp im Minus - Zurückhaltung vor Draghi

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger am deutsche Aktienmarkt hat am Freitag vor einer Rede von Notenbankpräsident Mario Draghi der Mut verlassen.



Der Leitindex Dax konnte seine bis zum Nachmittag erzielten Gewinne trotz eines besser als befürchteten Ifo-Geschäftsklimaindex nicht verteidigen. Er ging mit einem knappen Abschlag von 0,11 Prozent bei 12 167,94 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht ging er damit so gut wie unverändert über die Ziellinie.

Für Zurückhaltung unter Anlegern sorgte eine am Abend anstehende Rede von EZB-Währungshüter Mario Draghi auf der Notenbankkonferenz von Jackson Hole, von der sie sich geldpolitische Signale versprechen. Der Schwung verloren ging dem Leitindex auch mit dem anziehenden Eurokurs. Draghis US-Amtskollegin Janet Yellen hatte sich in Jackson Hole nicht zur aktuellen Geldpolitik geäußert und so den US-Dollar unter Druck gesetzt. Einige Anleger hatten hier offenbar auf Signale für weitere Leitzinsanhebungen spekuliert.