Aktien Frankfurt Schluss: Dax endet fester und wieder über 11600 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag über 11 600 Punkten fester geschlossen und damit seinen klaren Vortagesverlust größtenteils ausgeglichen.



Letztlich gewann der Leitindex 0,94 Prozent auf 11 629,18 Punkte und schaffte damit auf Wochensicht ein mageres Plus von 0,26 Prozent. Seit Jahresbeginn ringt der Dax nun schon mit der Hürde von 11 600 Zählern. Erst vor zwei Tagen gelang es ihm, sich vorübergehend etwas deutlicher in Richtung 11 700 Punkten abzusetzen, um tags darauf wieder auf Tauchstation zu gehen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,89 Prozent auf 22 498,89 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,61 Prozent auf 1840,59 Punkte vor./edh/he