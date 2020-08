Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank Wall Street erneut über 13 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist am Mittwoch nach einem zunächst recht lustlosen Handelsverlauf doch noch der Sprung über die wichtige Marke von 13 000 Punkten geglückt.



Dabei schlossen sich die Investoren den positiven US-Börsen an. Die Hoffnungen auf den Durchbruch in den Diskussionen um ein US-Hilfspaket und die damit verbundene konjunkturelle Zuversicht hätten den deutschen Leitindex zurück über die runde Hürde gehievt, kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Der Dax schloss mit einem Kursplus von 0,86 Prozent auf 13 058,63 Punkte, nachdem er zuvor kurzzeitig sogar die nächste runde 100er-Marke gerissen hatte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar um 0,62 Prozent auf 27 781,23 Punkte nach oben.

Die Marke von 13 000 Zählern hatte das wichtigste Börsenbarometer bereits am Vortag nach fast drei Wochen zeitweise wieder überwunden. Am Mittwoch war dann zunächst zwar über weite Strecken wieder Lethargie in den Markt zurückgekehrt, mit der Eröffnung der US-Börsen hatten sich dann aber auch die Anleger hierzulande von der zunehmenden Risikofreude der Investoren an der Wall Street mitziehen lassen. Der Markt wartet indes noch immer auf eine Einigung in der US-Politik auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise - die Gespräche darüber zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress stecken derzeit in der Sackgasse./tav/he