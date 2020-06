Aktien Frankfurt Schluss: Dax bügelt Corona-Crash immer mehr aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Vorschusslorbeeren von Anlegern für die Weltwirtschaft in Zeiten des Coronavirus haben den deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch kräftig angetrieben.



Der Dax legte im Tagesverlauf immer weiter zu und schloss 3,88 Prozent höher bei 12 487,36 Punkten. Damit lässt sich der Börsenmonat Juni für den deutschen Aktienmarkt stark an: Um fast acht Prozent ging es an den beiden ersten Handelstagen des Monats bereits aufwärts. Mehr als drei Viertel der Verluste des Corona-Crash von Ende Februar bis Mitte März hat der Dax bereits aufgeholt.

In China hellte sich die Stimmung in den Dienstleistungsfirmen im Mai überraschend deutlich auf. Der von der Mediengruppe "Caixin" und dem Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex deutet nun wieder auf eine Expansion hin. In den USA übertraf eine ähnliche Umfrage ebenfalls die Erwartungen des Marktes. "Die ökonomische Aktivität im Dienstleistungssektor der USA könnte mittlerweile in der Tat den Boden gefunden haben", urteilte Volkswirt Tobias Basse von der Landesbank NordLB.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte zur Wochenmitte um 2,29 Prozent auf 26 677,43 Zähler vor./bek/he