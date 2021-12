Aktien Frankfurt Schluss: Dax beschleunigt Erholung mit kräftigen Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally hat sich am Dienstag noch schwungvoller fortgesetzt als zum Wochenstart. Sie trieb den Dax kräftig in die Höhe. Die nachlassende Furcht vor der Corona-Variante Omikron galt weiter als Treiber, hinzu kam neue Konjunkturzuversicht.

Der Dax schloss 2,82 Prozent höher bei 15 813,94 Punkten und damit nahe an seinem Tageshoch. Der Index übersprang zuerst die Marke von 15 500 Punkten, die ihm zuletzt Widerstand geleistet hatte. Danach überwand er mit den 50-, 100- und 21-Tage-Linien gleich drei bei technisch orientierten Anlegern beliebte Trendindikatoren. Er ist auf dem Wege dazu, seine Ende November wegen der Omikron-Angst aufgerissene Kurslücke wieder zu schließen.

Der MDax kletterte am Dienstag um 2,48 Prozent nach oben auf 34 839,42 Punkte. Er peilt damit die 35 000er Marke wieder an. Anleger zeigten sich weltweit wieder deutlich risikofreudiger, wie massive Kursgewinne in ganz Europa und auch in den USA zeigten./tih/jha/