Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet lustlosen Handel etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn und dem bereits schwächeren Vortag verlief das Geschehen in recht ruhigen Bahnen. Marktbeobachter sprachen von einem eher lustlosen Handel ohne Impulse. Am Nachmittag kam mit den ebenfalls schwächelnden US-Börsen noch etwas mehr Verkaufsdruck in den Markt. Zur Schlussglocke stand der deutsche Leitindex dann 0,30 Prozent tiefer bei 15 639,26 Zählern.

Auf Wochensicht steht beim Dax aktuell jedoch ein Plus von gut drei Prozent zu Buche. Zu verdanken ist dies vor allem der letztlich etwas nachlassenden Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging am Donnerstag mit einem Abschlag von 0,31 Prozent auf 34 595,48 Punkte aus dem Handel./tav/jha/