Aktien Frankfurt Schluss: Dax am Ende etwas leichter - Börsen schaukeln weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch auf seinem Zick-Zack-Kurs der vergangenen Tage geblieben.



Der Leitindex wechselte den Tag über munter sein Vorzeichen, am Ende ging er ungefähr in der Mitte seiner Tagesspanne bei 12 633,54 Punkten aus dem Handel. Das bedeutete einen Abschlag von 0,12 Prozent.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sprach von einer anhaltenden "Schaukelbörse". Seit Tagen schon kann sich der Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden - obwohl inmitten der Berichtssaison von Unternehmensseite reichlich Impulse kommen.