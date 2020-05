Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Vortagesrally moderat im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag nur moderat zugelegt.



Der deutsche Leitindex hatte über weite Strecken im Minus notiert, bevor er sich am Ende mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 11 075,29 Punkte in die Gewinnzone rettete. Damit blieb das Börsenbarometer über der 11 000-Punkte-Marke, die es am Vortag erstmals seit Ende April wieder hinter sich gelassen hatte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um 0,46 Prozent auf 24 198,38 Punkte vor.

Die zuletzt besser gewordene Grundstimmung an den Märkten hatte mehrere Gründe, darunter die Corona-Lockerungen sowie die Hoffnung auf einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Börsianer wiesen aber darauf hin, dass angesichts des Anstiegs des Dax nahe an das April-Hoch schon wieder eine Euphorie spürbar sei, die gewisse Gefahren mit sich bringe./la/he