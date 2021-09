Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit Verlusten - Daten und US-Börsen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem guten Wochenauftakt haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf die Bremse getreten.



Ein enttäuschender ZEW-Index und die schwachen US-Börsen versetzten dem Dax einen Dämpfer, auch wenn Außenhandelsdaten aus China ein positives Signal für den Welthandel sendeten. Der deutsche Leitindex schloss 0,56 Prozent tiefer bei 15 843,09 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten dagegen ging 0,11 Prozent höher bei 36 255,87 Punkten aus dem Handel.

Zum Auftakt hieß es noch, der im August unerwartet starke China-Außenhandel mildere etwas die jüngsten Wachstumssorgen. Dann aber zeigten die ZEW-Konjunkturerwartungen, dass die Zeichen in der deutschen Wirtschaft auf Abkühlung stehen. Der Druck wurde am Nachmittag etwas größer, als die US-Börsen als internationaler Taktgeber mit Verlusten aus dem langen Wochenende kamen. Am Montag, als der Dax gut ein Prozent gewann, hatte der Handel in New York wegen eines Feiertags pausiert./tih/jha/