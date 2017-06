Aktien Frankfurt Schluss: Dax im Plus nach vorsichtigen Andeutungen der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben gelassen auf erste zaghafte Hinweise auf eine Kursänderung der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert.



Der Leitindex Dax verteidigte am Donnerstag seine moderaten Gewinne bis zum Handelsschluss und stieg am Ende um 0,32 Prozent auf 12 713,58 Punkte.

Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Zudem unternahm die EZB nur einen ersten, kleinen Schritt in Richtung geldpolitischer Straffung. Dazu nahm sie in ihrer Erklärung zum Zinsentscheid zwei Änderungen in der Wortwahl vor. "EZB-Präsident Mario Draghi hat klar gemacht, dass ein schneller Ausstieg aus der geldpolitischen Expansion nicht zu erwarten ist", schrieb Volkswirtin Ulrike Kastens von der Bank Sal. Oppenheim.