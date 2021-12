Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Gewinne wegen US-Börsenschwäche abgebröckelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwacher US-Börsenstart hat am Montag den Anlegern am deutschen Aktienmarkt die gute Laune verdorben. In den USA sahen die Anleger angesichts der Unsicherheit durch die Virus-Vartiante Omikron überwiegend von Aktienkäufen ab. Zudem stehen die kommenden Tage ganz im Zeichen der Geldpolitik, was letztlich ebenfalls für Zurückhaltung sorgte.

Der Dax , der im Tagesverlauf noch zeitweise bis knapp unter die 15 800-Punkte-Marke kletterte, schloss mit minus 0,01 Prozent auf 15 621,72 Punkte fast unverändert. Nach einem kräftigen Rückschlag - vom Rekordhoch Mitte November bei 16 290 Punkten bis hinunter auf rund 15 000 Punkte zum Monatsende - hat sich der deutsche Leitindex allerdings wieder gut berappelt. Auch die 200-Tage-Linie, die unter charttechnisch interessierten Anlegern ein Gradmesser für den längerfristigen Trend ist, erwies sich bisher als Unterstützung.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg zum Wochenstart um 0,20 Prozent auf 34 466,95 Punkte./ck/men