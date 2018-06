Aktien Frankfurt Schluss: Anlegerflucht wegen verschärftem Handelsstreit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China hat sich die jüngste Abwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt und an den Weltbörsen am Dienstag fortgesetzt.



Der Dax unterbot zeitweise die Marke von 12 600 Punkten sowie die als Trendindikator vielbeachtete 200-Tage-Linie und verlor letztlich 1,22 Prozent auf 12 677,97 Punkte. Noch am vergangenen Freitag hatte der Leitindex in der Spitze bei 13 170 Punkten notiert.

Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es am Dienstag um 1,12 Prozent runter auf 26 446,55 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax sackte um 1,70 Prozent auf 2801,01 Zähler ab./edh/mis