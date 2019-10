Aktien Frankfurt Schluss: Anleger nehmen nach der Rally eine Auszeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Dienstag nach der jüngsten Kursrally ruhig angehen lassen.



Der Dax schloss mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 12 939,62 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem erneut starken Tag den Sprung über die Marke von 13 000 Punkten nur knapp verpasst. Der MDax für mittelgroße Werte gab um 0,23 Prozent auf 26 299,74 Punkte nach.

"Es drängt sich der Eindruck auf, als würde dem Dax aktuell die Schwungkraft etwas abhanden kommen", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Helaba in einem Marktkommentar. Nach dem fulminanten Kursanstieg im Oktober sei das jedoch durchaus normal. Vom jüngsten Tief Anfang Oktober war der Dax zuletzt um rund neun Prozent gestiegen./bek/he