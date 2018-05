Aktien Frankfurt Schluss: Anleger nehmen Gewinne mit

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem harten Kampf um die 13 000er Marke und dem Sprung darüber am Vortag ist dem Dax vor dem Wochenende die Luft ausgegangen.



Der Leitindex schloss am Freitag 0,28 Prozent niedriger bei 13 077,72 Punkten. "Investoren wollten vor dem Wochenende Gewinne einstreichen", schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Immerhin hat der Dax im Mai bislang um knapp 4 Prozent zugelegt. Für diese Woche steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche.

Im frühen Handel hatte der Dax noch leicht zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen. Anschließend bröckelten die Kurse jedoch wieder ab. Weder von der Konjunktur noch von den Unternehmen gab es größere Impulse. Auch die neuerliche Schwäche des Eurokurses konnte Investoren nicht mehr animieren, die Kurse weiter nach oben zu treiben.