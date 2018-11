Aktien Frankfurt Schluss: Anleger kaufen wieder nach US-Wahlen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Tag nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress wieder Mut gefasst.



Der Leitindex Dax überwand am Mittwoch seine jüngste Schwächephase und schloss 0,83 Prozent fester bei 11 579,10 Punkten. Beim MDax , in dem die mittelgroßen hiesigen Unternehmen gelistet sind, stand letztlich ein Plus von 0,90 Prozent auf 24 421,25 Zähler zu Buche. Allerdings blieben beide Indizes damit unter ihren Tageshochs.

Wie weithin erwartet hat die republikanische Partei um US-Präsident Donald Trump die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die oppositionellen Demokraten abgeben müssen, aber die Mehrheit im Senat behauptet. Die aktuelle Kurserholung "fußt auf der Hoffnung, der Wahlentscheid der Amerikaner könne Donald Trump berechenbarer machen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Aber es genügt nur ein neuer, unfreundlicher Tweet des US-Präsidenten, um diese Hoffnungen wie eine Seifenblase zerplatzen zu lassen."

Insbesondere im Handelsstreit mit China erwartet Stanzl keine Annäherung, da hier auch die Demokraten Trumps harte Haltung unterstützten. "Die Wahl ist vorbei, die Probleme bleiben", lautet das Fazit des Experten - auch mit Blick auf höhere Zinsen, die Konjunkturschwäche in den Schwellenländern und wieder steigende Ölpreise./gl/fba