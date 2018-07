Aktien Frankfurt Schluss: Anleger honorieren positive Unternehmenszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreuliche Quartalszahlen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag beflügelt.



Die schweizerische Großbank UBS, der französische Autobauer PSA und der US-Internetriese Google stimmten die Anleger hoffnungsvoll für die anlaufende Berichtssaison. Davon profitierte auch der Dax , der es in der Spitze bis auf 12 755 Punkte schaffte. Am Ende gewann der deutsche Leitindex immerhin 1,12 Prozent auf 12 689,39 Punkte hinzu.

Eine weitere Stütze für den Markt war, dass China ein Bündel von Maßnahmen beschlossen hatte, um die Nachfrage im Land anzukurbeln und so die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA zu mildern. Laut Jasper Lawler von der London Capital Group ist dies eine willkommene Ablenkung vom Zollthema, das sich bei den zuletzt exportlastigen Werten negativ bemerkbar gemacht hatte.