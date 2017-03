Aktien Frankfurt Schluss: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheidung zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den zwei richtungsweisenden Ereignissen der laufenden Woche sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig geblieben.



Der Dax schloss am Mittwoch vor der US-Leitzinsentscheidung und und ersten Ergebnissen der Wahlen in den Niederlanden 0,18 Prozent höher bei 12 009,87 Punkten. Anders als in den vergangenen Handelstagen behauptete der deutsche Leitindex damit aber immerhin die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten bis zum Schluss.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,39 Prozent auf 23 519,54 Punkte, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,05 Prozent auf 1977,26 Zähler nach unten ging.

Die US-Notenbank Fed wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Entscheidung bekanntgeben. Am Markt wird fest mit einer weiteren Leitzins-Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Alles andere wäre eine große Überraschung, schrieb Analyst Kit Juckes von der französischen Bank Societe Generale in einem Marktkommentar. Da die Fed fast schon zu besessen davon sei, die Markterwartungen in puncto Zinspolitik zu steuern, richteten sich die Blicke vor allem auf Hinweise zum weiteren Straffungstempo.

Zudem schauen die Anleger auf die Parlamentswahlen in den Niederlanden, und dabei vor allem auf das Abschneiden der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. Die Wahlentscheidung der Niederländer gilt als wegweisender Stimmungstest vor den entscheidenden Abstimmungen in Frankreich und Deutschland. Erste Prognosen werden nicht vor dem Abend erwartet./mis/edh