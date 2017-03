Aktien Frankfurt Schluss: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor zwei womöglich kurzfristig richtungweisenden Handelstagen sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch vorsichtig geblieben.



Der Dax rang abermals mit der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten. Letztendlich schloss der deutsche Leitindex mit einem hauchdünnen Plus von 0,01 Prozent bei 11 967,31 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax fiel um 0,16 Prozent auf 23 234,84 Punkte, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,68 Prozent auf 1955,18 Punkte nach oben ging.

An den kommenden beiden Tagen gehört das Rampenlicht dann dem Thema Notenbankpolitik. Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag zwar an ihrem ultralockeren Kurs festhalten, doch könnte EZB-Präsident Mario Draghi infolge der jüngsten Inflationsentwicklung unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck stehen. Die Pressekonferenzen der EZB hätten die Investoren schon in der Vergangenheit teils verwirrt, gab Europa-Chefvolkswirt David Owen vom Investmenthaus Jefferies zu bedenken.

Zum Wochenschluss steht dann der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA auf der Agenda, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig ist. Am Markt gilt zwar mittlerweile eine Zinserhöhung im März als ausgemachte Sache, doch gehen die Meinungen über das weitere Straffungstempo auseinander. Neben den Beschäftigungszahlen steht daher am Freitag vor allem die Lohnentwicklung im Fokus. Deutlich steigende Arbeitsentgelte könnten die Fed zusätzlich unter Druck setzen./mis/he