Aktien Frankfurt Schluss: Anleger agieren vor Fed-Zinsentscheidung zögerlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit moderaten Gewinnen in eine ereignisreiche Woche gestartet.



Wie schon vor dem Wochenende rang der Dax auch am Montag mit der Marke von 12 000 Punkten. Letztendlich schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 11 990,03 Zählern. Angesichts der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, der Parlamentswahl in den Niederlanden sowie einer Reihe von Konjunktur- und Unternehmenszahlen hätten sich die Anleger nur bedingt aus dem Fenster gelehnt, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,41 Prozent auf 23 420,75 Zähler und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,31 Prozent auf 1974,21 Punkte nach oben.

Eine Zinserhöhung durch die Fed um 25 Basispunkte gilt zwar als ausgemachte Sache, doch wollen sich die Anleger nicht von einem womöglich überraschend großen Schritt oder Hinweisen auf das weitere Straffungstempo auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Für ein wenig Unterstützung sorgte derweil der Eurokurs, der einen Teil seiner jüngsten Gewinne zum US-Dollar wieder abgab. Ein günstigerer Euro kann der Exportwirtschaft der Eurozone helfen./mis/fbr