Aktien Frankfurt: Leichte Kursgewinne - Stimmung bleibt gedämpft

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag bis zum Mittag seine Gewinne weitestgehend halten können.



Nach Verlusten zur Wochenmitte hatten sich am deutschen Markt wieder Käufer gefunden. Der deutsche Leitindex stand zuletzt um ein halbes Prozent höher bei 15 694,18 Punkten. Die am Morgen noch übersprungene Marke von 15 700 Zählern bleibt damit aber weiter umkämpft.

Nach einer bisher wenig inspirierenden Börsenwoche bleibe die Stimmung unter den Anlegern angesichts der Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung gedämpft, hieß es dazu von Michael Hewson von CMC Markets. Mit Blick auf die weiteren Schritte der US-Notenbank Fed sei auch die Nervosität am Markt weiterhin hoch.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte dämmte seine Gewinne hingegen im Verlauf nahezu vollständig ein und trat zuletzt mit plus 0,01 Prozent bei 35 453,13 Zählern nahezu auf der Stelle. Für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 ging es mit plus 0,77 Prozent auf 4178,07 Punkte aber klar aufwärts.

Im Dax stehen für einen Tag 31 Mitglieder auf der Kurstafel. Die Abspaltung der Antriebstechnik-Tochter Vitesco von Continental wird vorübergehend ein Mitglied. Conti-Aktionäre bekommen je ein Vitesco-Papier für fünf Continental-Aktien zugeteilt.

Continental-Papiere wurden angesichts der Abspaltung am Morgen unter 100 Euro gehandelt, sie rutschten zuletzt weiter ab auf 96,99 Euro. Rein optisch bedeutete dies wegen des Abschlags für die ausgegebenen Vitesco-Aktien ein Minus von rund 14,2 Prozent. Um die Abspaltung bereinigt errechnete sich ein Abschlag von 2,9 Prozent.

Ihren Spitzenplatz im Dax verteidigten die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel mit mehr als 2,2 Prozent Aufschlag nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Analyst Tom Sykes hält das Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere wieder für aussichtsreich. Für 2022 sieht er deutliches Erholungspotenzial im Geschäft mit der Autobranche. Die Henkel-Papiere sind seit Monaten auf Talfahrt, noch am Vortag waren sie auf ein weiteres Tief seit Mai 2020 gefallen.

Das anfängliche Plus bei Wacker Chemie nach der angehobenen Jahresprognose schmolz durch Gewinnmitanhmen auf zuletzt 0,3 Prozent ab. Covestro zogen beflügelt auch durch eine positive Analystenstimme um eineinhalb Prozent an. Generell war europaweit die Chemiebranche gefragt.

Gea hat unterdessen einen der größten Aufträge seiner Geschichte an Land gezogen. Das Unternehmen soll für einen Betrag im "deutlich oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" eine Protein-Anlage im US-Bundesstaat Nebraska bauen. Die Papiere des Maschinen- und Anlagenbauers zogen kräftig an, zuletzt betrug das Plus noch eineinhalb Prozent,

In den hinteren Börsenreihen notierten Papiere des Baugeräteherstellers Wacker Neuson nach einer Kaufempfehlung von Warburg mit rund drei Prozent Kursaufschlag. Südzucker -Aktien dämmten nach den vorabendlichen Eckdaten ihre Gewinne auf ein dünnes Plus ein./tav/jha/

--- Von Tanja Vedder, dpa-AFX ---